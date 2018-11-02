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02.11.18 14:58

Решение России ввести финансовые меры в отношении украинских лиц и компаний является необоснованным, - ЕС о санкциях РФ

В Евросоюзе раскритиковали введение Россией санкций в отношении физических лиц и некоторых компаний Украины.

Решение России ввести финансовые меры в отношении украинских лиц и компаний является необоснованным, - ЕС о санкциях РФ

Об этом заявил в пятницу представитель Евросоюза, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Решение российского правительства ввести финансовые меры в отношении украинских лиц и компаний является необоснованным. Необходимо избегать шагов, которые направлены на обострение ситуации и подрывают поиск решения для восстановления территориальной целостности Украины", - подчеркнули в ЕС.

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Вчера, 1 ноября, Россия ввела санкции против 322 граждан и 68 компаний из Украины. В соответствующем постановлении правительства РФ говорится, что оно направлено "на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений". При этом правительство РФ оставляет за собой право отмены введенных специальных экономических мер в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц.

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