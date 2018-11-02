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02.11.18 16:00

Сын Билозир Андрей назначен и.о. Гендиректора "Украгролизинга"

Андрей Билозир назначен и.о. директора "Украгролизинга".

Сын Билозир Андрей назначен и.о. Гендиректора "Украгролизинга"

Кабинет министров 31 октября назначил исполняющим обязанности генерального директора Национальной акционерной компании "Украгролизинг" Андрея Билозира, сына депутата Верховной Рады от БПП Оксаны Билозир и композитора Игоря Билозира. Об этом говорится на сайте Кабмина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Правительство назначило Билозира до назначения гендиректора в установленном порядке.

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При этом было признано утратившим силу распоряжение о назначении Процюка на должность гендиректора от 22 июля 2015 года.

Согласно декларации за 2017 год, Билозир является бенефициарным собственником компании-поставщика запчастей к импортной сельскохозяйственной технике "Артагро", рекламной компании "Овербренд" и предприятия по ремонту и техническому обслуживанию электрооборудованию "ЖЛК Будпласт". Также владеет имущественным авторским правом на музыку его отца - композитора, народного артиста Украины Игоря Билозира.

"Украгролизинг" занимается предоставлением в финансовый лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования для сельского хозяйства. В состав НАК входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции. Компания входит в приватизационный список.

Оксана Билозир - кума президента Петра Порошенко, она крестила дочерей нынешнего главы государства.

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