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02.11.18 16:36

Кремль надеется на "продолжительную и обстоятельную" встречу Трампа и Путина в рамках саммита G20 в Аргентине

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут провести продолжительную встречу на полях саммита G20 в Аргентине.

путин,трамп

Об этом сообщает ТАСС, информирует Цензор.НЕТ.

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"На "двадцатке" - продолжительная и обстоятельная, а в Париже - короткая", - сказал он.

При этом Ушаков отметил, что встреча на G20 пока находится в стадии согласования.

Саммит G20 пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря.

Напомним, Путин предложил организовать встречу с Трампом на полях мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже, 11 ноября.

В свою очередь советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон в 2019 году.

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