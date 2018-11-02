В день освобождения от нацистов Великого Новгорода проведут "пленных немцев"

Об этом сообщает Росбалт, информирует Цензор.НЕТ.

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"На площади Победы-Софийской состоится историческая реконструкция "Ввод пленных немцев в Новгородский кремль", а на территории Новгородского кремля и Софийской набережной — инсталляции "Оккупированный и освобожденный Новгород" и "Разрушенный памятник "Тысячелетие России"", - заявил председатель новгородского комитета культуры Константин Хиврич.

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Планы новгородских чиновников подверглись критике в социальных сетях. Местные общественники призывают отказаться от агрессивных инсталляций, "чтобы День 75-летия освобождения Новгорода стал днем мира".

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"Остановитесь, не нужно никакой театрализации военных действий и оголтелой пропаганды с пленными немцами", - пишут новгородцы в социальных сетях.

А так это выглядело в 1944 году.