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02.11.18 16:38

В день освобождения от нацистов Великого Новгорода проведут "пленных немцев"

Бурную реакцию соцсетей вызвали планы новгородских чиновников провести реконструкцию событий Великой Отечественной войны. По российскому городу 20 января 2019 года проведут "пленных немцев". Это будет реконструкцией военных событий. Планы озвучила пресс-служба Минкульта.

В день освобождения от нацистов Великого Новгорода проведут "пленных немцев"

Об этом сообщает Росбалт, информирует Цензор.НЕТ.

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"На площади Победы-Софийской состоится историческая реконструкция "Ввод пленных немцев в Новгородский кремль", а на территории Новгородского кремля и Софийской набережной — инсталляции "Оккупированный и освобожденный Новгород" и "Разрушенный памятник "Тысячелетие России"", - заявил председатель новгородского комитета культуры Константин Хиврич.

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Планы новгородских чиновников подверглись критике в социальных сетях. Местные общественники призывают отказаться от агрессивных инсталляций, "чтобы День 75-летия освобождения Новгорода стал днем мира".

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"Остановитесь, не нужно никакой театрализации военных действий и оголтелой пропаганды с пленными немцами", - пишут новгородцы в социальных сетях.

А так это выглядело в 1944 году.

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