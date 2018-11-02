Новая церковь будет называться Православная церковь в Украине, - представитель Вселенского патриархата

После предоставления томоса об автокефалии новая церковь будет называться "Православная церковь в Украине". Об этом в интервью "ВВС Україна" заявил представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей архиепископ Телмисский Иов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Не "Украинская православная церковь", потому что церковь едина. Она принадлежит Христу, а не какой-то нации или государству", – подчеркнул архиепископ.

Он напомнил, что на греческом языке названия церквей так и звучат: Православная церковь в Греции, в Сербии, в Болгарии. "Славянские названия – Болгарская, Сербская или Русская православная церковь – употребляются неправильно и указывают на этнофилетизм, то есть религиозный национализм", – добавил представитель Вселенского патриархата.

Ранее 26 октября предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что официальным названием единой поместной православной церкви в Украине станет "Украинская православная церковь", вторым названием – "Киевский патриархат".

Тогда же пресс-секретарь УПЦ-КП архиепископ Евстратий (Зоря) уточнил, что такое решение соответствует позиции Константинопольского патриархата относительно названий.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.