Луценко о деле Новинского: "Следствие фактически завершено, ждем последнюю экспертизу"

Об этом рассказал в интервью "Першому західному" Генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.
"Следствие фактически завершено. Ждем последнюю экспертизу ", – сообщил Луценко относительно дела Новинского.
По его словам, материалы дела будут переданы стороне защиты для ознакомления до конца года, а потом – в суд.
Нардеп Новинский фигурирует в деле о незаконном лишении свободы в 2013 году архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского, личного помощника ныне покойного митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Владимира – Александра Драбинко.