"Я вас здесь всех положу": бывший нардеп и криминальный авторитет Вася Картавый задержан за вооруженное нападение на офицера

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный сайт 62.ua.

В ходе полицейской операции сотрудники управления стратегических расследований в Донецкой области и спецподразделения КОРД по процессуальному руководству прокуратуры привлекли злоумышленников к ответственности. Сообщает ГУ Национальной полиции в Донецкой области.



Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались бывший нардеп из Донецка, связанный с криминальными кругами, и ранее судимый мошенник, а сейчас руководитель частной охранной структуры и сомнительной общественной организации.



Оперативники установили, что 26 августа злоумышленники устроили в лодочном прокате Святогорска конфликт с потерпевшим, выдвигая претензии, за аренду лодки следует платить им. Мужчины утверждали, что они являются собственниками проката и всего, что есть на набережной. При этом старший представился местным криминальным авторитетом по имени Вася Картавый.

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Нападавшие взяли на прицел военнослужащего и двух работников проката со словами "Я вас здесь всех положу". В это время работа предприятия была парализована. Однако пострадавший дал отпор подозреваемым и они ушли, пригрозив ему дальнейшей расправой.



В ходе досудебного расследования полицейские выяснили, что никаких документов на земельный участок или имущество дебоширы не имели.



Экс-депутат, известный в бизнес-структурах региона, сейчас возглавляет коммунальное предприятие в Славянском районе. Его сообщник - выходец из АР Крым, где он был судим за мошенничество, подделку документов и ДТП.



По имеющейся информации, мужчина под прикрытием общественной организации, созданной якобы для помощи участникам АТО, собирает дань с предпринимателей и занимается крышеванием. Кроме того, ему подчинен частный отряд охраны, среди работников которого - боевик, судимый за участие в незаконных вооруженных формированиях.

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Нападение на офицера квалифицированный по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением оружия). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.



Досудебное расследование продолжается. Подозреваемые проверяются на причастность к другим уголовным преступлениям.

Как пишет "ОстроВ", под прозвищем Вася Картавый известен только один человек – бывший нардеп от Партии регионов Василий Стельмашенко.

По информации СМИ, Стельмашенко является известным на Донбассе криминальным авторитетом. В 1983 году РОВД Донецка возбудил против него уголовное дело по статье "мошенничество". Дело было передано в суд, его дальнейшая судьба неизвестна. В 2005 году появилась информация, что Стельмашенко являлся членом ОПГ братьев Кушниров, причастных к убийствам Вадима Гетьмана, Ахатя Брагина и Евгения Щербаня.

Стельмашенко также известен из-за драки в Верховной Раде 27 апреля 2010 года после ратификации так называемых харьковских соглашений, когда избил тогдашнего нардепа Олеся Дония.