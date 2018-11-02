Террористы обустраивают новые огневые позиции в Золотом-5 и роют траншеи возле домов, - штаб ООС

Об этом информирует спикер штаба ООС Алексей Жуганов, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Террористы снова использовали лазерное оружие в районе Станицы Луганской, - СЦКК. СХЕМА

"Огневые позиции оккупантов расположены в жилых домах местных жителей на северо-западной околице населенного пункта Золотое-5. Данный факт также подтверждает и отчет мониторинговой миссии ОБСЕ, опубликованный 01 ноября 2018, в котором подчеркнуто, что на северной околице временно оккупированного Золотое-5/Михайловка БПЛА миссии зафиксировал три новых траншеи вооруженных формирований Российской Федерации, две из которых соединяются с жилым домом. Также на 300 м севернее БПЛА зафиксировал шесть новых огневых позиций и новую 30-метровую траншею оккупантов", - сообщил Жуганов.