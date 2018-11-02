Рабинович, Тимошенко, Бойко, Гройсман и Порошенко возглавили рейтинг политических лжецов в III квартале, - Vox Ukraine. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vox Ukraine.

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Так, согласно результатам рейтинга, тройка манипуляторов и лжецов в третьем квартале 2018-го осталась неизменной: Вадим Рабинович (партия "За життя"), Юлия Тимошенко ("Батькивщина") и Юрий Бойко ("Опоблок").

Вместе с тем, премьер Владимир Гройсман и президент Петр Порошенко скатились из первых мест правдорубов в середину рейтинга. А их места заняли лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко. Замыкает тройку правдивых политиков Андрей Садовый, лидер "Самопомочи" и мэр Львова.

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Чаще всего в третьем квартале политики говорили о газе, внешней торговле, собственной законодательной деятельности, государственном долге и состояние экономики. Наименее корректно политики комментировали газовый вопрос, государственный долг и внешнюю торговлю (в основном это касается торговли Украины с Россией).

597 утверждений, содержащих факты, проверил VoxCheck в третьем квартале. Всего с начала года - 1796. Из них чаще всего VoxCheck проверял Вадима Рабиновича (387 утверждений), Олега Ляшко (278) и Петра Порошенко (217). Эти политики более или менее с одинаковой активностью выступали на мероприятиях и в СМИ в течение последних трех кварталов, тогда как другие политики - то появлялись на медийных радарах, то исчезали.

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"А вот у Святослава Вакарчука и Владимира Зеленского мы, как всегда, почти не нашли что проверять: они либо постятся фотографии с небольшими подписями (часто это встречается у Зеленского) или же пишут без всякого фактажа или политических тезисов", - отметили в Vox Ukraine.