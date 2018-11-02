Труба хочет провести новый конкурс на 27 руководящих должностей ГБР

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба инициировал объявления нового конкурса на 27 руководящих должностей в ведомство. С соответствующим обращением он обратился 2 ноября к внешней конкурсной комиссии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бюро.

"Новый конкурс на 27 руководящих должностей не был моей целью. Я рассчитывал, что внешняя конкурсная комиссия выполнит требования законодательства и передаст материалы проведения психофизиологического исследования с помощью полиграфа. Комиссия этого не сделала, а я не буду запускать работу нового правоохранительного органа с нарушением законодательства", – заявил Труба.

Он добавил, что хоть и назначен на должность директора ГБР, но из-за уничтожения результатов полиграфа у него нет условий для подготовки и принятия кадровых решений.

Также на Цензор.НЕТ: Суд решил привлечь Секретариат Кабмина в качестве третьей стороны в деле о противоправности назначения Трубы директором ГБР. ФОТОрепортаж

По словам Трубы, конкурсная комиссия отказалась предоставить ему копию акта об уничтожении материалов полиграфа.

"Комиссия понимает, что этот документ будет использован в возможных судебных заседаниях", – сказал он.

При этом Труба отметил, что новый конкурс не повлияет на начало работы бюро.

"В конце ноября более 300 следователей ГБР приступят к работе. Вместе с заместителями мы организуем работу следователей. Другие подразделения уже работают", – добавил Труба.

Также на Цензор.НЕТ: НАПК начало полную проверку е-декларации, поданной директором ГБР Трубой

Напомним, 18 июля конкурсная комиссия отобрала 27 кандидатов на руководящие должности Государственного бюро расследований. Директор ГБР отказал всем этим кандидатам из-за подозрений в измене и коррупции. Причина – уничтожение результатов тестирования кандидатов на полиграфе. Тем не менее, внешняя комиссия повторно подала на утверждение те же 27 кандидатур.