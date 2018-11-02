Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
02.11.18 19:52

Террористы обстреляли беспилотник ОБСЕ под оккупированным Луганском

На оккупированном Донбассе под обстрел попал беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Террористы обстреляли беспилотник ОБСЕ под оккупированным Луганском

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в  отчете миссии за 1 ноября.

Как отмечается, беспилотник ОБСЕ обстреляли из стрелкового оружия на южной окраине оккупированного Желтого.

"В направлении беспилотного летательного аппарата СММ снова, по оценке миссии, вели огонь из стрелкового оружия. Совершая полет мини-БПЛА СММ на южной окраине н. п. Желтое (неподконтрольный правительству, 17 км на северо-запад от Луганска), наблюдатели слышали 40 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии около 2 км на северо-западу от их позиции, в районе, где пролетал БПЛА. По их оценке, огонь велся в направлении БПЛА. Наблюдатели приземлили БПЛА, который не был поврежден, и покинули этот район", - говорится в сообщении.

Также читайте: Париж и Берлин обвинили Россию и террористов "ЛДНР" в уничтожении беспилотника ОБСЕ на Донбассе

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100