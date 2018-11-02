Некоторые депутаты ВР препятствовали тому, чтобы США предоставили Украине оружие, - Чалый

Отдельные представители украинской Верховной Рады "вредили" процессу предоставления Украине американского оружия. Об этом в Вашингтоне заявил посол Украины в США Валерий Чалый, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Были случаи, когда приезжали представители украинского парламента, которые вредили процессу предоставления оружия. Приезжали и на вопрос американцев "Нужно оружие?" отвечали "А вы поддержите мою фракцию?". Это в том числе люди, которые сейчас баллотируются в президенты. Это вредило усилиям посольства", – сказал Чалый.

Посол добавил, что теперь такие случаи уже не повторяются. "Но, слава богу, сейчас в Конгрессе уже есть четкое понимание поддержки Украины, и таких случаев больше нет", – сказал дипломат.

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30 апреля президент Петр Порошенко подтвердил прибытие американських Javelin в Украину. Как сообщалось, противотанковые системы Javelin нашей стране поставили за счет США.

Противотанковые комплексы Javelin с калибром ракет 127-мм относятся к тяжелому вооружению, поэтому, согласно Минским договоренностям, украинские военные не могут применять их в зоне боевых действий на Донбассе. В то же время заместитель госсекретаря США заявил, что комплексы Javelin "должны использоваться Украиной для обороны".

Командующий операцией Объединенных сил на Донбасса заявил, что на вооружении украинских военных в зоне боевых действий комплексов Javelin нет.

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В Минобороны отметили, что ВСУ начнут работать с комплексами 2 мая. 22 мая в Украине впервые испытали комплексы Javelin.