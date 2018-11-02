Варшава и Берлин имеют похожие взгляды на агрессию РФ в Украину, - заявление Меркель и Моравецкого

Об этом во время совместной пресс-конференции с немецким канцлером Ангелой Меркель заявил в пятницу в Варшаве председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Мы имеем похожий взгляд на бесправную аннексию Крыма и в целом дестабилизацию Украины. Вместе призываем Россию придерживаться универсальных норм международного права, в частности принципа территориальной целостности, демократических процессов и верховенства права", - подчеркнул Моравецкий.

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Он подчеркнул на необходимости сохранить стабильную ситуацию в Украине. В этом контексте польский премьер отметил, что "Северный поток-2" может перекрыть транзит российского газа через Украину, что является гарантией "относительного" мира в Украине.

"Подчеркиваем, что Украина является важным партнером для обеих наших стран и что нужно поддерживать украинские реформы, реформы институтов, и мы это все время делаем", - заверил Моравецкий.

Как сообщалось, в пятницу в Варшаве состоялись XV польско-немецкие межправительственные консультации во главе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и немецким канцлером Ангелой Меркель.

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