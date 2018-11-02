Посол Венгрии завершил каденцию в Украине

Венгрия завершила каденцию своего посла в Украине Эрно Кешкеня. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, информирует Цензор.НЕТ.

"Несмотря на последние турбулентности в двусторонних отношениях, господин посол профессионально выполнял свои обязанности и пытался искать компромиссы", – написал украинский дипломат.

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В сообщении Боднара не уточняется, предоставила ли уже Украина агреман на назначение нового посла. Однако известно, что ранее Венгрия не завершала каденцию Кешкеня именно из-за неопределенности с его преемником.

Напомним, в середине октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Киев в ближайшее время выдаст агреман на кандидатуру нового посла Венгрии в Украине.

Как известно, новым посланником Будапешта в Украине должен стать один из самых высоких по рангу венгерских дипломатов, государственный секретарь МИД Иштван Ийдярто. Для его назначения Украина должна согласовать его кандидатуру – выдать агреман.

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Напомним, отношения Венгрии и Украины усложнились на фоне языкового вопроса. Так, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ,вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене.

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Отношения Украины и Венгрии стали еще хуже после скандала с раздачей венгерских паспортов на Закарпатье. 28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.

10 октября Венгрия вызвала на ковер посла Украины Любовь Непоп из-за публикации сайтом "Миротворец" информации о более 300 закарпатских чиновников, которые имеют украинское и венгерское гражданство.

4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата. Он должен покинуть территорию Украины.

24 октября министерство иностранных дел Венгрии предложило Украине подписать соглашение о защите нацменьшинств. Венгерское предложение предусматривает, что обе страны будут воздерживаться от политики, которая приведет к ассимиляции нацменьшинств и к изменению состава национальностей на Закарпатье.