Буровые установки "Укргаздобычи" назовут в честь Хмельницкого, Мазепы, Бандеры и других украинских деятелей

Украинская компания "Укргаздобыча" назовет новые буровые станки в честь выдающихся украинских общественных и политических деятелей. Об этом пресс-служба компании сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Каждый по-своему борется за независимость Украины. Мы, например, приближаем энергонезависимость нашей страны. Для этого нам необходимо обновить оборудование, в том числе и устаревшие буровые станки, которые остались нам в наследство еще с 70-х годов. Приобретение новых станков позволит поднять скорость бурения до невиданных для нас раньше космических показателей и, как следствие, даст возможность ускорить увеличение добычи природного газа", – говорится в сообщении.

До конца года компания планирует закупить восемь буровых станков.

"У нас появилась гипотеза: если назвать новые буровые в честь героев, которые на протяжении веков боролись за нашу родину, то скорость бурения вырастет еще в несколько раз. Спасибо всем сотрудникам, которые принимали участие в конкурсе на названия новых буровых станков, и поздравляем победителей. Петро Сагайдачный, Иван Мазепа, Богдан Хмельницкий, король Данило, Иван Сирко, Олекса Довбуш, Иван Гонта, Степан Бандера, Святослав Храбрый и Максим Зализняк даже и не думали, что в XXI веке будут продолжать борьбу за независимость нашей страны", – заявили в компании.