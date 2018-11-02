Порошенко вскоре встретится с патриархом Варфоломеем, - Ирина Луценко

Президент Петр Порошенко планирует встретиться со Вселенским патриархом Варфоломеем во время официального визита в Турцию. Об этом сообщила представитель главы украинского государства в Верховной Раде Ирина Луценко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"И обязательно он заедет ко Вселенскому патриарху, чтобы поблагодарить его за позицию по Томосу, уже объявленную", – сказала нардеп.

Порошенко посетит Турцию 3-4 ноября.

11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.