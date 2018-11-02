Украинские заложники - козырь, который Путин пока не собирается отдавать, - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 2 ноября заявила в Фейсбуке первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

Так она прокомментировала заявление спикера президента России Дмитрия Пескова, что освобождение главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского – "не тема для обменов" Москвы с Киевом.

"Пресс-секретарь (президента РФ Владимира) Путина публично подтвердил, что освобождение заложников и политзаключенных (идет речь об украинцах в российских тюрьмах или на оккупированных территориях) фактически заблокировано и заморожено Кремлем. Свои Москву не интересуют. Наших они не отдают", – написала Геращенко.

Она отметила, что в течение года украинская сторона передавала российской списки и делала различные предложения, но все инициативы остались без ответа и результата.

Также читайте: Путин до выборов не отдаст украинских пленников, - Ирина Геращенко