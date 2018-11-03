Закон о госбюджете имеет все шансы быть проголосованным Радой 22 ноября, - Кабмин

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр Кабинета Министров Украины Александр Саенко.

"Мы получили уже предварительное одобрение проекта госбюджета Верховной Радой, получили выводы и предложения народных депутатов. В ближайшее время он будет внесен в парламент ко второму чтению. 22 ноября мы имеем все шансы на то, чтобы государственный бюджет на следующий год был принят и мы нормально, планово вступили в новый год без проблем с финансированием", - отметил А.Саенко.

Министр подчеркнул, что государственный бюджет на 2019 - это, в первую очередь, осовременивание пенсий, повышение пенсионных выплат на следующий год, перерасчет пенсий военнослужащих, это бюджет армии и вопросы субсидий.

"По сути, государственный бюджет, предложенный сегодня правительством, сохраняет все положительные программы, которые были, и по большинству программ суммы финансирования увеличиваются", - резюмировал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Госбюджете-2019 заложены 2 млрд грн на бесплатные медобследования для украинцев, - Гройсман