Будем просить парламент принять закон об изменении названия УПЦ (МП), - Филарет

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио Свобода заявил предстоятель УПЦ КП Филарет.

"Чего мы будем требовать? Это чтобы в Украине была одна украинская православная церковь и чтобы РПЦ не пряталась под названием "украинской", являясь по сути русской. И поэтому мы будем просить Верховную Раду, чтобы она приняла закон о том, что в Украине одна украинская православная церковь, а вторая православная церковь должна называться русской церковью. Тем более, богослужения совершают на церковнославянском языке, проповедь - на русском языке, защищают интересы на востоке русские", - отметил предстоятель УПЦ КП.

Он также отметил, что объединенная украинская церковь будет называться "Украинская православная церковь".

"Название будет" Украинская православная церковь ". Второе название будет "Киевский патриархат", - сказал Филарет.

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Ранее представитель Вселенского патриархата архиепископ Иов (Геча) в интервью "Украинской службе Би-би-си" заявил, что, "с канонической точки зрения", сейчас Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) не существует, а архиереи в Украине де-факто являются архиереями Вселенского престола и должны теперь ждать директивы Вселенского патриархата относительно своего дальнейшего служения.

Кроме того, представитель Вселенского патриархата сказал, что если РПЦ усомнилась в правах Вселенского патриарха, она должна отречься и от собственной автокефалии. А при дальнейшем сопротивлении созданию поместной церкви в Украине против Российской православной церкви, по его словам, могут быть применены "определенные решения".

"Мы надеемся, что Православная церковь России придет к разуму и вернется в единение со Вселенским престолом, ибо Вселенский престол не желает рвать с ней отношений. Но если такая ситуация будет продолжаться долгое время, конечно, Вселенский престол будет вынужден принимать определенные решения, чтобы обеспечить единство церкви", - сказал архиепископ.

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Напомним, ранее патриарх Московский Кирилл назвал процесс предоставления Константинополем автокефалии Украинской церкви глобальным заказом на разрушение "острова свободы" – РПЦ.

11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.