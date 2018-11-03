Порошенко, Турчинов и Наев поздравили артиллеристов и ракетные войска с профессиональным праздником. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Порошенко в Facebook.

"Проявляя героизм, решимость и отвагу в ожесточенных боях с российским агрессором, украинские артиллеристы подтвердили, что научились хорошо воевать, и российские оккупанты уже не раз испытали на себе силу нашей артиллерии. Они - славные потомки своих исторических предшественников - пушкарей казацкого войска, артиллеристов Армии УНР и Украинской Галицкой Армии," - отметил глава государства.

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Секретарь СНБО Александр Турчинов в свою очередь подчеркнул, что без артиллеристов и ракетчиков победа в современных войнах невозможна.

"Вы, наследники славных боевых традиций, являетесь примером мужества, героизма, верности присяге, самоотверженности и решительности в деле защиты территориальной целостности и независимости Украины. Вы во взаимодействии с другими родами войск первыми приняли удары коварного врага, остановили в 2014 году, и сегодня даете достойный отпор российскому агрессору на востоке Украины", - сказал он.

Кроме того Турчинов отметил работу украинских конструкторов и производителей военной техники.

"Отдельная благодарность отечественным конструкторам и промышленникам, благодаря которым украинский народ с гордостью наблюдал за прохождением по Крещатику новейших образцов ракетного вооружения и артиллерии, которые вскоре станут основой боевой мощи Вооруженных Сил Украины и нашего государства", - добавил он, также поблагодарив ветеранов ракетных войск и артиллерии, которые продолжают заниматься военно-патриотическим воспитанием молодежи и передают свой боевой опыт молодым военным.

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Командующий Объединенных сил Сергей Наев также обратился с поздравлением.

"Сегодня, когда Украина снова борется за свою независимость на востоке государства, применение артиллерии позволило в боях и операциях получить огневое преимущество над врагом, обеспечить поражение его группировок и достичь поставленной цели. Уверен, что личный состав ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины будет с достоинством нести высокое звание защитников отечества и обеспечивать мирные условия для творческой и плодотворной работы украинского народа", - отметил он.