Конституционный суд отказал Поклонской в жалобе

Конституционный суд Украины отказал депутату Госдумы России Наталье Поклонской в открытии производства по жалобе о конституционности некоторых положений Уголовно-процессуального кодекса Украины (УПК). Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио свобода".

Как говорится в решении суда, Поклонская просила рассмотреть конституционность положений части 3 статьи 309 и положений части 4 статьи 399 УПК.

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Ее жалоба связана с тем, что судья Печерского суда Киева 20 сентября 2017 предоставил разрешение на осуществление специального предварительного расследования по подозрению Поклонский. По мнению депутата Госдумы РФ, таким решением нарушено ее "конституционное право на судебную защиту".

Конституционный суд решил отказать Поклонский из-за "неприемлемости конституционной жалобы". Сообщается, что это решение является "окончательным".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 10 октября прокуратура Автономной республики Крым подписала подозрение Наталье Поклонской по трем эпизодам: запрет Меджлиса крымскотатарского народа, как "экстремистской организации"; утверждение обвинительного приговора в отношении заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза за "организацию массовых беспорядков"; участие Поклонской в расследовании по украинскому режиссеру, российскому политзаключенному Олегу Сенцову.

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