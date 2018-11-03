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03.11.18 11:26

Красный Крест направил в оккупированную часть Донбасса 6 грузовиков с гуманитарной помощью

На неподконтрольную Украине территорию доставили 120 тонн стройматериалов.

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Международный комитет Красного Креста направил в оккупированную часть Донецкой области 6 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.

Грузовики проследовали через контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ, – ред.) "Новотроицкое", расположенный в Донецкой области.

"Через КПВВ "Новотроицкое" в направлении временно оккупированной территории Украины проследовало 6 автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета "Красный Крест". Машины перевозили 120 тонн строительных материалов" – говорится в сообщении Госпогранслужбы, обнародованном в субботу утром.

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