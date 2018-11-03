Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве между Украиной и Вселенским патриархатом

Президент Украины Петро Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Подписание соглашения произошло в Стамбуле, где Порошенко находится сейчас с визитом.

"Соглашение, которое мы сегодня подписали, завершает этот процесс… создает все условия для того, чтобы процесс предоставления, точнее подготовки, к Собору, процесс предоставления Томоса был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви", – сказал Порошенко журналистам после встречи с Варфоломеем в Стамбуле.

Глава Украинского государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

Он также поблагодарил Вселенского патриарха за теплую и "полную мудрости" встречу.

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Патриарх Варфоломей после подписания соглашения сказал: "Я уверен, что решение об автокефалии приведет к единству и объединению всех православных в Украине".

Президент Украины находится в Стамбуле с двухдневным визитом 3 и 4 ноября. В программе визита – обсуждение ключевых вопросов двустороннего политического диалога, современного состояния и перспектив развития украинского-турецкого сотрудничества в различных сферах. Запланированы также отдельные переговоры с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.