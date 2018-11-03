По подозрению в покушении на координатора С14 Мазура задержаны 5 человек, - полиция

Полиция Киевской области задержала уже пятерых подозреваемых в совершении взрыва в квартире координатора праворадикальной организации С14 Сергея Мазура в г. Борисполь Киевской области. Об этом сообщил начальник ГУ Национальной полиции Киевской области Дмитрий Ценов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам Ценова, среди задержанных в том числе – организатор преступления.

На брифинге в субботу в Киеве руководить главка областной полиции рассказал, что в ходе обысков у задержанных было изъято оружие и боеприпасы.

"Мы задокументировали причастность этих людей к покушению на руководителя общественной организации С14 Сергея Мазура... В настоящее время проходит суд по избранию меры пресечения", – сказал он, уточнив, что мера пресечения пока избирается трем участникам преступления.

По словам Ценова, установлен заказчик. Кроме того, полиция получила доказательства финансирования этого преступления. Исполнителям заплатили $3000.

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"Мотив заказа преступления – общественная деятельность С14, а именно Сергея Мазура. Что касается заказчика, то в настоящее время следствие не может разглашать данные о нем", – сказал Ценов.

"Всего на сегодняшний день задержаны пять человек: пособники, которые подыскивали и предоставляли орудия преступления, то есть, боеприпасы, задержан организатор-заказчик, также задержаны исполнители данного преступления", – уточнил руководитель полиции области.

По его словам, среди задержанных есть ранее судимые за имущественные преступления.

Позже в главке полиции сообщили, что Бориспольский горрайонный суд уже избрал организатору преступления меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Ранее первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил о трёх задержанных по подозрению в совершении этого преступления.

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Напомним, в ночь на 10 октября неизвестные бросили гранату в квартиру семьи Мазура в Борисполе. Там находились мать, отец и старший брат активиста. Отец Мазура госпитализирован. Самого координатора С14 дома не было. Полиция квалифицировала взрыв в квартире как покушение на убийство.

Мазур заявлял, что за несколько дней до инцидента его искали неизвестные. Следственно-оперативная группа рассматривает две версии совершения преступления, основная из них – общественная деятельность Мазура.