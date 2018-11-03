В УПЦ МП расценили подписание соглашения во Вселенским патриархатом, как следствие недоверия сторон

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение выразил корреспонденту ТАСС председатель Синодального информационного отдела УПЦ Московского патриархата, архиепископ Ирпенский Климент (Вечеря).

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"Сам факт подписания соглашения говорит о том, что Порошенко не доверяет Варфоломею и требует доказательств. Чтобы он не обманул его в очередной раз и выполнил обещание, которые, скорее всего, давал во время предыдущих встреч", - заявил Климент.

Сегодня в резиденции Константинопольского патриарха в Стамбуле Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.