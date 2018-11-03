В МП все держится на уважении к начальнику и страхе, но на страхе далеко не уедешь, - митрополит Александр (Драбинко)

Митрополит Александр (Драбинко) считает, что влияние УПЦ МП держится на уважении к начальнику и страхе. Об этом он заявил в комментарии изданию "ГОРДОН", сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас в МП все стоит на страхе, который вселяет управделами митрополит Антоний, и на любви к митрополиту Онуфрию. Такой двуглавый орел: один сечет крылом, а второй прикрывает", – сказал митрополит.

"Кто-то воспринимает своего предстоятеля митрополита Онуфрия как отца. Кто-то до поры до времени слушает митрополита Антония, но потом все равно поступит так, как захочет. Ведь на страхе далеко не уедешь. Каждый в конце концов определится сам, и его последующие действия будут зависеть от того, как к нему относились", – подчеркнул Драбинко.

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По словам священнослужителя, еще неизвестно, что будет с монастырями и приходами, которые изъявили желание остаться частью Московского патриархата. Среди прочих такое намерение озвучил наместник Киево-Печерской лавры Павел.

"Наместник Лавры – это индивидуум, один человек со своим мнением, хоть и при должности, но в Лавре как минимум 150 насельников и человек 50 послушников, и их мнение тоже важно. Они имеют на него право. Владыка Павел говорит, но с ним вся братия согласна? Известно, что мнения там тоже есть разные, но никто открыто против своего начальника не пойдет. У нас же в монастырях дисциплина и послушание", – объяснил ситуацию митрополит Александр.

Он подчеркнул, что в конечном итоге каждый священнослужитель самостоятельно сделает свой выбор.

Сегодня президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

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Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.