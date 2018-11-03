Порошенко встретился в Стамбуле с Эрдоганом, сейчас проходят переговоры. ФОТО

В Стамбуле началась встреча Президента Украины Петра Порошенко и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

Встреча проходит во дворце Бююк Мабейн, расположенном в европейской части Стамбула.

Президент Турции приветствовал украинского коллегу на крыльце дворца, после чего началась встреча глав государств в узком кругу.

Предполагают, что переговоры Порошенко и Эрдогана продлятся около часа. После их завершения президенты будут сопредседательствовать на 7-ом заседании Стратегического совета высокого уровня.

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Запланировано также подписание двусторонних документов и встреча президентов с представителями СМИ.

Президент Украины находится в Стамбуле с двухдневным визитом 3 и 4 ноября. В программе визита – обсуждение ключевых вопросов двустороннего политического диалога, современного состояния и перспектив развития украинского-турецкого сотрудничества в различных сферах.