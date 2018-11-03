Саакашвили заявил, что готов отбыть на родину: "Хочу очистить свое имя и вернуться в Грузию". ВИДЕО

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что готов вернуться в Тбилиси. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Euronews, сообщает Цензор.НЕТ.

Заочный приговор к шести годам тюрьмы за "злоупотребление властью" Саакашвили назвал "политически мотивированным". Политик не намерен просить об амнистии и уверен, что его оправдают, как только основатель и председатель правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили потеряет влияние.

"Я четко заявил, что не буду требовать амнистии у нового президента. Почему? Потому что как только у нас будет новый президент, правосудие освободится от влияния олигарха Иванишвили, тогда я смогу предстать перед свободным судом. Если Иванишвили не будет влиять на процесс, меня с легкостью оправдают", – заявил Саакашвили.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Саакашвили в Амстердаме скучает по Украине и жалуется на дорогую коммуналку. ВИДЕО

По словам третьего президента Грузии, он не стремится занять на родине какую-либо должность. Но политикой продолжит заниматься.

"В любом случае вернусь в Грузию, чтобы быть частью политического процесса. Но я не хочу какой-либо официальной должности, что бы ни происходило в грузинском парламенте. Я хочу быть частью процесса, но чтобы другие люди тоже участвовали в нем, чтобы правящая сила имела широкую поддержку. Это нужно для настоящих изменений в стране", – сказал Саакашвили.

17 октября прокуратура Грузии обвинила Саакашвили в убийстве оппозиционера и бизнесмена Аркадия (Бадри) Патаркацишвили. В прокуратуре заявили, что именно Саакашвили санкционировал убийство. По словам правоохранителей, у них есть две записи от 4 и 5 февраля 2007 года, на которых обсуждается подготовка к преступлению.

В Грузии сейчас проходят последние прямые выборы президента. В первом туре, который состоялся 28 октября, ни один из 25 кандидатов не смог набрать необходимое для победы количество голосов. Во второй тур вышли кандидат от правящей партии Саломе Зурабишвили (38%) и Григол Вашадзе (37%), представляющий партию "Единое национальное движение", созданную Саакашвили.

Читайте на Цензор.НЕТ: Оппозиционный кандидат в президенты Грузии Вашадзе назвал "делом чести" возвращение Саакашвили на родину

Cаакашвили был президентом Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года. Получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его.

Президент Украины Петр Порошенко издал соответствующий указ из-за ложных данных, которые политик указал при получении украинского паспорта, в частности, не упомянул, что в Грузии против него открыты уголовные дела.

В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017 года. Сейчас политик живет в Нидерландах.