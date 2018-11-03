Бывшему главе Апелляционного суда АРК Чернобуку сообщили о подозрении в госизмене еще 11 июля 2018 года, - прокуратура АРК

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры, мужчину подозревают в совершении действий предусмотренных ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена).

Следствие и процессуальное руководство в этом производстве осуществляет прокуратура АР Крым при оперативной поддержке Службы безопасности Украины.

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Гюндуз Мамедов, прокурор Автономной Республики Крым, прокомментировал задержание: "Мы реализуем принцип неотвратимости наказания в отношении тех должностных лиц, которые предали Украину и своими действиями пытались, или пытаются способствовать аннексии Крыма. Мы все видели насмешки над украинским законодательством задержанного, знаем о его содействии в переходе судей Крыма к работе по законам страны-оккупанта, и хотим напомнить, что оценка украинского суда рано или поздно будет дана всем действиям чиновников-коллаборационистов".

Отмечаем, что прокуратура АР Крым сообщила бывшему главе Апелляционного суда АР Крым о подозрении в совершении деяний, содержащих признаки государственной измены 11 июля 2018 года.

Сейчас бывшего судью доставляют в Голосеевский районный суд города Киева для избрания меры пресечения.

Прокуратура АР Крым будет ходатайствовать о содержании подозреваемого под стражей на время проведения досудебного расследования.

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Напомним, журналисты "Слідство.Info" 3 ноября сообщили о задержании бывшего председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука. По версии следствия, во время российской спецоперации по оккупации полуострова бывший судья активно сотрудничал с агрессорами. Так, 24 марта 2014 на заседании суда он призвал судей учить законодательство РФ и получать российские паспорта.