До конца года должно быть подписано Соглашение о свободной торговле Украины и Турции, - Эрдоган

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что во время Седьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией были "даны совершенно четкие указания ускорить завершение переговоров по достижению договоренностей и подготовки к подписанию Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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"Мы уверены в том, что эти цифры в двадцать - на 20% рост товарооборота, на 20% рост уровня инвестиций, на 20% рост числа туристов, посещающих Турцию, в том числе и с использованием ID-карт - это на сегодняшний день важное и большое достижение. Но мы ставим с господином президентом еще более амбициозные цели", - сказал Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с президентом Турции.

"Мы приняли решение о подписании до конца года Соглашения о свободной торговле. Мы верим, что благодаря этому мы достигнем цели - торгового оборота в 10 млрд долларов", - в свою очередь отметил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Напомним, президент Украины находится в Стамбуле с двухдневным визитом 3 и 4 ноября. Больше часа 3 ноября длилась его встреча с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Среди прочего, было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере развития.