Новое украинское консульство откроется 4 ноября в Турции

Об этом сообщается на странице главы государства в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Завтра мы открываем консульство в Анталии. Следующей задачей на этом направлении является завершение работы над двусторонним Соглашением о социальной защите между Украиной и Турцией", - говорится в сообщении.
Напомним, президент Украины находится в Стамбуле с двухдневным визитом 3 и 4 ноября. Больше часа 3 ноября длилась его встреча с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Среди прочего, было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере развития.