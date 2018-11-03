Представительство Вселенского патриархата создадут в Киеве "для налаживания постоянной коммуникации и сотрудничества", - директор НИСИ Павленко

Такое мнение высказал в Facebook директор Национального института стратегических исследований (НИСИ) при президенте Украины Ростислав Павленко, передает Цензор.НЕТ.

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"В истории независимой Православной Церкви, проходящей становление в Украине, сегодняшний день будет отмечен как один из ключевых. Наравне со встречей между Вселенским патриархом Варфоломеем и президентом Порошенко 9 апреля и решением Святого и Священного Синода Вселенского Патриархата 11 октября о подтверждении автокефалии и возвращении к всеправославному общению немосковского украинского Православия", - написал Павленко.

Он подчеркнул, что Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей "подписали соглашение о том, что в Украине образуется Автокефальная Православная Церковь, ее Предстоятелю предоставляется Томос; Государство Украина в рамках законодательства, а Вселенский Патриархат - каноническими средствами способствуют ее конституционированию, прежде всего - ее связям со Вселенским Православием".

Павленко также отметил, что для налаживания постоянной коммуникации и сотрудничества создается Представительство Вселенского патриархата в Киеве; это и есть то Ставропигиальное Представительство, создание которого предусмотрено в решении Синода от 11 октября с.г. Эта миссия будет находиться в Андреевской церкви, переданной Вселенскому патриархату в пользование.

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"Сделан еще один шаг к получению Томоса", - резюмировал директор Национального института стратегических исследований при президенте Украины.

Отметим, что экс-заместитель главы Администрации президента Ростислав Павленко от имени Украины много месяцев вел переговоры со Вселенским патриархатом касательно Томоса.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

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3 ноября президент Украины Петр Порошенко, находясь с официальным визитом в Турции, подписал соглашение о сотрудничестве между Украиной и Вселенским патриархатом с Варфоломеем.