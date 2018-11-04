Министр энергетики США Перри планирует посетить Трипольскую ТЭС, которая летом перешла на американский уголь

По данным Посольства США в Польше, визит состоится на следующей неделе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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Во время саммита трех морей, который состоялся в Румынии, Перри дал старт новому Партнерству трансатлантического сотрудничества (Р-ТЭС) с целью расширить сотрудничество США с союзниками в Европе.

Во время визита обсуждения коснутся также таких вопросов, как ядерная энергетика, кибербезопасность, поставки угля и экспорт сжиженного газа из США.

Находясь в Украине, Рик Перри планирует посетить Трипольскую станцию, которая получила первые поставки угля из США этим летом - результат усилий Трампа по расширению экспорта США в сфере энергетики, говорится в сообщении посольства.

Визит Перри также станет проявлением поддержки усилий Украины и Польши в поиске альтернатив покупки угля и газа из России.

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Согласно данным "Центрэнерго", Трипольская ТЭС расположена на берегу Днепра, в 45 км южнее Киева, возле села Триполье. После вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС, Трипольская ТЭС с установленной мощностью 1800 МВт является крупнейшим энергогенерирующим объектом на территории Киевской области. Основным топливом является донецкий антрацитовый штиб, поступающий по железной дороге. Резервное, подсветочное топливо - газ, мазут. С начала эксплуатации Трипольская ТЭС выработала более 350 млрд кВт час. электроэнергии и 5,5 млн Гкал теплоэнергии. Выработанная электроэнергия Триполья поступает, прежде всего, потребителям Киевской, Житомирской и Черкасской областей.