Противник за минувшие сутки 20 раз обстрелял позиции ОС: 3 оккупанта уничтожены

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

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Так, российско-оккупационные войска из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Золотое, Шумы, Авдеевка, Пески, Невельское, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Чермалык, Павлополь, Водяное и Широкино.

Вследствие обстрелов 2 военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Огневому воздействию из минометов 82-го калибра подверглись защитники Золотого и Песков, а по позициям в районе Невельского враг стрелял из вооружения БМП.

Трижды за минувшие сутки имели место боевые действия вблизи Красногоровки на Донецком направлении. Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Подразделения Объединенных сил адекватно отвечали огнем из дежурных средств.

По данным разведки, в течение суток были уничтожены три оккупанта, еще три - ранены.

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За текущие сутки противник трижды обстрелял наши позиции в районе Авдеевки, Гнутово и Новотошковского. Вблизи последнего н.п. на позиции защитников Украины упало 10 вражеских мин калибра 82 мм. В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.