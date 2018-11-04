Противник за минувшие сутки 20 раз обстрелял позиции ОС: 3 оккупанта уничтожены

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Так, российско-оккупационные войска из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Золотое, Шумы, Авдеевка, Пески, Невельское, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Чермалык, Павлополь, Водяное и Широкино.
Вследствие обстрелов 2 военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Огневому воздействию из минометов 82-го калибра подверглись защитники Золотого и Песков, а по позициям в районе Невельского враг стрелял из вооружения БМП.
Трижды за минувшие сутки имели место боевые действия вблизи Красногоровки на Донецком направлении. Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Подразделения Объединенных сил адекватно отвечали огнем из дежурных средств.
По данным разведки, в течение суток были уничтожены три оккупанта, еще три - ранены.
За текущие сутки противник трижды обстрелял наши позиции в районе Авдеевки, Гнутово и Новотошковского. Вблизи последнего н.п. на позиции защитников Украины упало 10 вражеских мин калибра 82 мм. В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.