В Украине есть молодое поколение реформаторов. Я не вижу ничего похожего в России, - Фукуяма

Об этом он рассказал в интервью для проекта грузинской телекомпании "STV" "Пограничная ZONA", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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"Я считаю, что, к примеру, что произошло в Украине – зависит от украинцев. Потому что их угроза — это не только Россия, но и коррупция, слабое управление. Только они могут решить эти проблемы. США, или Германия, или другие это сделать не смогут", отметил Фукуяма.

При этом он не считает войну помехой в борьбе с этими проблемами: "Это не непреодолимые обстоятельства. Я думаю, что они (украинцы. - Ред.) должны предпринять меры, что улучшить управление... Я думаю, что они упустили момент после революции достоинства".

В то же время Фукуяма уверен, что украинцы имеют больше шансов на прогресс в будущем, чем Россия.

"Русские абсолютно точно делали все возможное, чтобы усугубить конфликты. Но есть проблема коррупции. В России эта проблема еще более серьезная. В Украине хотя бы есть молодое поколение реформаторов, которые хотят избавиться от коррупции в Украине. Я не вижу ничего похожего в России. В этом плане, я с гораздо большей надеждой наблюдаю за Украиной", - сказал Фукуяма.