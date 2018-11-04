Российские наемники прицельно обстреляли КПВВ "Марьинка"

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

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"Вчера в 18.25, еще до окончания работы контрольного пункта выезда-выезда" Марьинка", со стороны временно оккупированного населенного пункта Александровка, недалеко Донецка, был открыт прицельный огонь из автоматов и пулеметов по позициям подразделений Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Так, сообщается, что под обстрел попал и контрольный пост "Марьинка", который расположен перед КПВВ и на котором пограничники несут службу вместе с военнослужащими ВСУ.

Отмечается, что в зоне поражения гражданских лиц не было, никто не пострадал.

"Учитывая, что российско-оккупационные войска не реагируют на неоднократные предостережения о прекращении вооруженных провокаций в районах действующих дорожных коридоров через линию разграничения и продолжают создавать реальную угрозу жизни и здоровью мирных граждан, командование Объединенных сил, в строгом соответствии с законами Украины , принимать все возможные меры для защиты прав и свобод гражданского населения и жизненно важных интересов общества", - добавили в Госпогранслужбе.