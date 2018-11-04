Москва и Вашингтон должны обмениваться данными в военной сфере, – Германия

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас представил собственный план разоружения в Европе на фоне заявлений США о выходе из договора о ракетах с Россией, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Предложение главы МИД содержит четыре пункта: необходимость обмена данными о вооружениях между Вашингтоном и Москвой; полный контроль над крылатыми и баллистическими ракетами; повышение прозрачности ракетной программы Китая; международная дискуссия в отношении "оружия будущего" — "роботов-убийц", гиперзвуковых ракет и военных беспилотных аппаратов.

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Маас объясняет свое беспокойство тем, что после окончания "холодной войны" мир перестал делиться на два "предсказуемых военно-политических блока с равными силами". Главную ответственность за отсутствие доверия между сторонами он возложил на Россию. Дипломат призвал ее доказать отсутствие нарушения Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) с США.

В сентябре издание Breaking Defence со ссылкой на источники в Минобороны США сообщило, что Пентагон впервые со времен распада СССР разрабатывает ракетную систему наземного базирования с дальностью 1600 километров. Это же издание недавно рассказало о том, что Минобороны США представило Конгрессу потенциальные варианты принятия на вооружение ракет средней дальности.

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Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Трамп подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности. В МИД РФ его слова назвали шантажом, подчеркнув при этом, что реагировать на них сгоряча не будут.

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.