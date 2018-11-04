В УПЦ МП утверждают, что Константинополь запретил митрополитам Филарету и Макарию претендовать на место главы поместной церкви

В УПЦ МП заявили, что главы УПЦ Киевского патриархата Филарет и УАПЦ Макарий "не смогут" участвовать в выборах на высший пост украинской автокефальной церкви. Такое мнение управляющий делами УПЦ МП, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний озвучил в интервью на пророссийском канале "Перший козацький", сообщает Цензор.НЕТ.

"Есть интересная информация из нескольких источников о том, что есть письмо из Фанара, направленное и в так называемый Киевский патриархат, и в Автокефальную церковь, согласно которому в выборах не могут принимать участие ни Филарет, ни Макарий", – заявил Антоний.

"Поэтому, видимо, слова на недавней пресс-конференции о том, что судьбу этого собрания должен решить Фанар, исходят именно из этого. То есть, нужно убедить все же Фанар, чтобы он этот свой принципиальный подход каким-то образом отменил", – предположил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Почаевскую лавру незаконно передали УПЦ МП до 2052 года, - депутат горсовета

Кроме того, Антоний назвал "фейковым" список из 10 иерархов УПЦ МП, заявивших о своем участии в объединительном соборе. По его словам, об участии "более или менее заявили только два человека".

Ранее предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет заявлял, что часть иерархов УПЦ МП готовы объединиться с Киевским патриархатом в единую украинскую православную церковь.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.