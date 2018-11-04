Екатерина Гандзюк скончалась в больнице

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радио", об этом сообщил предприниматель и активист Владислав Грезев.

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"Катя Гандзюк умерла. Перенося многочисленные операции после ожогов от кислоты не выдержал тромб. Час назад. Заказчики понесут наказание. Не хватает слов. RIP", - написал он в своем Twitter.

Отметим, что через десять минут после публикации, Владислав Грезев удалил сообщение.

Информацию о смерти Екатерины Гандзюк опубликовали на странице "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook.

"Катя умерла. Детали будут позже. Просьба не беспокоить родственников. Друзья в течение суток предоставят больше информации", - сказано в сообщении.

Напомним, 31 июля, на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и является членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.