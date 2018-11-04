В ЕС призывают наказать виновных в нападении на Гандзюк

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан выразил сожаление по поводу смерти активистки Екатерины Гандзюк и призвал привлечь виновных к ответственности. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Twitter политика.

"Крайне опечален новостью о кончине невероятно храброй Катерины Гандзюк. Нападения на гражданских активистов неприемлемы. Виновники этого ужасного преступления должны быть отданы под суд", – написал комиссар в своем микроблоге.

Екатерина Гандзюк скончалась сегодня в больнице.

Напомним, 31 июля, на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

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6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.