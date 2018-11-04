По делу Гандзюк допросили 367 человек и провели 21 экспертизу, - ГПУ

В ходе расследования дела о нападении на общественную активистку и советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, о смерти которой стало известно сегодня, следователи допросили 367 человек и провели 21 экспертизу. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас в этом уголовном производстве продолжается досудебное расследование, в ходе которого были допрошены 367 человек, назначена и проведена 21 экспертиза, проведено 9 обысков и 26 осмотров", – отметила она.

При этом Сарган добавила, что следователи установили личности 5 человек, которых подозревают в организации и совершении преступления. Сейчас под стражей находятся С.Торбин и М.Грабчук, остальных, благодаря сотрудничеству со следствием, суд отправил под круглосуточный домашний арест.

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Заказчика преступления должно определить центральное управление Службы безопасности Украины, сообщила Сарган. "В связи с этим 28 октября С.Торбина из Херсонского СИЗО для проведения следственных действий направили в центральное управление СБУ в г.Киеве", – сообщила она.

Екатерина Гандзюк скончалась сегодня в больнице.

Напомним, 31 июля, на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

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6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.