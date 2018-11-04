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04.11.18 18:28

Медведчук стал главой политсовета партии Рабиновича "За життя"

За кандидатуру кума Путина единогласно проголосовали участники внеочередного съезда партии.

Медведчук стал главой политсовета партии Рабиновича "За життя"

Лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук возглавил политсовет партии Вадима Рабиновича "За життя", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Такое решение было принято в воскресенье, 4 ноября во время первого этапа внеочередного съезда.

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"Избран новый состав политсовета политической партии "За життя", по результатам единогласного голосования на съезде председателем новой политсовета партии "За життя" избран Виктор Медведчук, который также выступил на съезде и изложил позицию партии по наиболее актуальным текущим вопросам", – говорится в сообщении.

Напомним, в конце июля Медведчук сообщил о решении присоединиться к партии "За життя" Вадима Рабиновича и возглавить направление по "восстановлению мира" с Россией.

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