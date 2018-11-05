В бою на Донбассе погиб один украинский воин, еще четверо получили ранения. За сутки враг осуществил 18 обстрелов по позициям ВСУ, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

По данным штаба, российские оккупанты 18 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом, враг 13 раз применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

"Противник вел прицельный огонь из минометов разного калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Авдеевка, Новотроицкое, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединское" - сказано в сообщении.

Отмечается, что позиции Объединенных сил в районе Золотого оккупанты дважды обстреливали из 120-мм минометов. Здесь же враг трижды применил 82-мм минометы. Кроме того, огневому воздействию из этого же оружия подверглись опорные пункты украинских войск неподалеку от Новотошковского, Авдеевки, Павлополя, Водяного, Гнутово и Лебединского.

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"В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили легкие ранения и один - получил ранения средней тяжести.

Подразделения обороняющихся принимают активные меры, в том числе и огневое воздействие на оккупантов, с целью недопущения прорыва противника, удержания занимаемых позиций и сохранения жизни и здоровья военнослужащих Объединенных сил. Каждый случай открытия огня противником не остается без внимания", - подчеркнули в пресс-службе ООС.

По данным разведки, в течение 4 ноября, трое оккупантов были уничтожены и еще четверо - ранены.

Также сообщается, что с начала суток российские оккупанты дважды обстреляли позиции Объединенных сил на мариупольском направлении - в районе населенных пунктов Павлополь и Гнутово: "Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди наших защитников нет".