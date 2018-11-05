Двухэтажный автобус из Украины попал в ДТП в Польше: пострадали 7 человек, в том числе двое детей и беременная женщина, - "Польское Радио"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Польское радио".
Как сообщили в полиции, авария произошла на 453-м километре автомагистрали A4 на высоте местности Прошувки. Семерым раненым, в том числе двум детям и беременной женщине оказали помощь на месте, а затем их доставили в больницу для дальнейшей диагностики.
72 пассажира украинского автобуса разместили в школе города Прошувка, где они ожидают другой автобус.
О дорожно-транспортном происшествии было сообщено в прокуратуру.
Ранее, на автостраде А4, в Хотинце, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием украинского грузовика. Его водитель имел около 2 промилле алкоголя. С полученными травмами он попал в госпиталь.