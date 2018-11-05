"Я все еще размышляю над этим", - Хуг о том, является ли Россия агрессором

Об этом рассказал швейцарский дипломат Александр Хуг, покинувший пост первого замглавы мониторинговой миссии, в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.

Хуг отметил, что его огорчают мемы на тему "слепых наблюдателей ОБСЕ" в украинских соцсетях, однако ему "понятно желание найти виновного".

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"В конфликте, где умирают люди, где разрушается имущество, где рушатся жизни, где умирают дети, люди желают знать, кто за это ответственен. Но у меня не роль судьи или полицейского, следователя, разведчика. Наша задача – предоставить на объективном уровне как можно больше фактов. И, я знаю, что наступит время, и те, кто являются ответственными за смерть людей, за ранения, разрушения, убийства, – им придется держать ответ", – подчеркнул он.

На вопрос, считает ли он Россию агрессором, Хуг прямо не ответил.

"Я все еще размышляю над этим. Это будет очень-очень длинная книга, которую мне придется писать. Этот конфликт можно решить только тогда, когда кто-то будет стремиться найти решение, а не пытаться обвинять других", – пояснил он.

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