Заказчики убийства Гандзюк могут избежать наказания, - адвокат Закревская

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Громадському" сказала адвокат Евгения Закревская.

"Я хочу подчеркнуть, что по крайней мере по состоянию на вчера (3 ноября. - Ред.), этим исполнителям не было изменено подозрение и не был добавлен признак заказа. Второй момент: если дело по исполнителям передадут в суд, то с чего и где будут брать доказательства, каким образом используют эти доказательства в производстве СБУ, которая ищет заказчиков", - заявила Закревская.

Она пояснила, что в случае отсутствия признака заказа в производстве полиции в отношении исполнителей будет невозможно привлечь к ответственности заказчиков, которых разыскивают в рамках другого производства - открытом Службой безопасности.

"Они не могут быть дважды подозреваемыми, дважды обвиняемыми. Они могут обвиняться только один раз", - отметила она.

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По словам Закревской, адвокаты Гандзюк ранее направили ходатайство об объединении этих дел в прокуратуру Херсонщины и в Генпрокуратуру.

"Если это не будет сделано, то я не вижу судебной перспективы привлечения заказчика к ответственности. Просто передать дело по исполнителям в суд - это просто исключить в дальнейшем привлечение заказчика", - подчеркнула она.

Адвокат добавила, что прокуратура Херсонской области уже отказала в объединении этих производств, а от Генпрокуратуры ответ еще не поступил.

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Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

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22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах проходили митинги-реквиемы.