Суд арестовал подозреваемого в госизмене экс-главу Апелляционного суда Крыма Чорнобука, - Лысенко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко, передает Цензор.НЕТ.

"В Голосеевском районном суде г.. Киеве 5 ноября 2018 г. в 9:00 состоялось рассмотрение ходатайства прокуратуры АРК об избрании меры пресечения бывшему председателю Апелляционного суда АР Крым Чорнобуку В.И. По результатам рассмотрения ходатайства, последнему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - рассказал он.

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Напомним, В.Чорнобук был задержан в Киеве 3 ноября сотрудниками СБУ и прокуратуры АРК. Экс-судья подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.11 Уголовного кодекса Украины (госизмена). Ранее сообщалось, что сотрудники Прокуратуры Автономной Республики Крым и Службы безопасности Украины 11 июля провели обыски в помещениях, в которых проживает бывший председатель Апелляционного суда АРК Валерий Чорнобук.

Чорнобук отвергал все обвинения в поддержке оккупационной администрации Крыма, сообщая, что после оккупации был "вынужден покинуть свой пост" и переехать к семье в Днепр. По его словам, его буквально выгнали с работы в Крыму, не выдав ни трудовое, ни личное дело. В сентябре 2016 года Верховная Рада уволила за нарушение присяги 29 судей, в том числе судью Апелляционного суда Днепропетровской области Чорнобука. Позже Высший апелляционный суд Украины отказал Чорнобуку в обжаловании постановления Верховной Рады, которым его уволили с последнего места работы в суде Днепропетровской области.