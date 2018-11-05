Тело пропавшей 15-летней девочки обнаружили в лесополосе под Харьковом

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

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"Заявление об исчезновении дочери поступило от 42-летней жительницы поселка Бабаи в дежурную часть Харьковского отдела полиции 2 ноября в 20:29", - отметили в полиции.

После этого к поискам ребенка был привлечен весь личный состав районной полиции. Во время розыскных мероприятий тело девочки было обнаружено в лесополосе в поселке Покотиловка.

Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.