Разбойник, которого сбил полицейский Mitsubishi в Киеве, умер в реанимации

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Dtp.kiev.ua

Напомним, в ночь на 31 октября в Киеве по адресу бульвар Тараса Шевченко, 36 произошло ДТП полицейский Mitsubishi Outlander сбил убегавшего вора.

Авария случилась около 03:30. По предварительной информации, правоохранители ехали на помощь другому экипажу, который задержал анонимного минера Бессарабского рынка. Во время движения по бульвару в сторону площади Победы через забор на проезжую часть выпрыгнул парень 25-30 лет. Он в буквальном смысле попал прямо на капот машины, а от удара улетел обратно за забор.

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В результате наезда пострадавший получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу. Отметим, что в ходе оформления ДТП к патрульным подошел парень и рассказал им, что пострадавший и еще двое неизвестных ограбили его.

При просмотре записей камер видео наблюдения данная информация подтвердилась. Трое неизвестных отобрали у прохожего рюкзак и начали убегать на противоположную сторону бульвара перепрыгивая через забор. Первым перебегал парень, который и попал прямо на автомобиль патрульных. Двое других нарушителей увидели, что произошло, бросили рюкзак и убежали.

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На месте ДТП работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Подробности произошедшего и личность пострадавшего парня устанавливаются.







