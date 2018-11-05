Смерть Гандзюк не должна оставаться безнаказанной, - Парубий. ВИДЕО

Об этом он заявил, открывая заседание Согласительного совета, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Безнаказанность порождает зло. Смерть Екатерины не должна оставаться безнаказанной. Я призываю правоохранительные органы как можно быстрее установить не только исполнителей, а и всех заказчиков этого преступления", - заявил Парубий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заказчики убийства Гандзюк могут избежать наказания, - адвокат Закревская

По словам Парубия, группа народных депутатов обратилась к фракциям парламента с предложением создать временную следственную комиссию по данному делу.

Спикер добавил, что поэтому поводу между депутатами происходят дискуссии.

"Я же хочу от имени всех народных депутатов, всех фракций и от себя лично выразить соболезнования родственникам и друзьям Екатерины. Вечная память", - резюмировал Парубий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лица, ответственные за это страшное нападение на Гандзюк, должны быть привлечены к ответственности, - посол Британии в Украине

Перед началом заседания Согласительного совета между спикером и рядом нардепов, в частности, Остриковой, Еднаком, Игорем Луценко, Деревянко, Залищук, Найемом, Сотник, Гопко и Шкрум, произошла длительная дискуссия относительно случившегося с Гандзюк. На протяжении вступительного слова Парубия эти депутаты держали фотографии Екатерины Гандзюк, а также плакат с надписью: "Ее убили". Некоторые из этих депутатов надели футболки с изображением Гандзюк и надписью: "Хто замовив Катерину Гандзюк?"

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антон Геращенко - организатору нападения на Гандзюк Торбину: Иного приговора, кроме как пожизненного заключения тебе не светит, если не сдашь заказчика

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах проходили митинги-реквиемы.